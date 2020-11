Manchester United preocupado com o estilo de vida de uma das suas estrelas

O Manchester United está em alerta por causa de uma das suas jovens estrelas. Trata-se de Mason Greenwood, de 19 anos, que segundo o 'Daily Mail' não tem vindo a adotar um estilo de vida muito profissional.





O jogador não esteve no jogo de sábadoe justificação oficial é que se encontrava doente, mas o jornal garante que a atitude do avançado no treino de sexta-feira deixou muito a desejar. Uma fonte do clube já negou notícias que davam conta de uma acesa troca de palavras entre o avançado e Bruno Fernandes naquele mesmo treino, depois de o jovem não ter conseguido acompanhar um passe do português.Mas o Manchester United está preocupado com o seu estilo de vida, particularmente com as horas de sono e de descanso, fundamentais para a recuperação e para poder competir ao mais alto nível em boas condições.Em setembro, recorde-se, Greenwood caiu em desgraça na seleção de Inglaterra depois de ter promovido, juntamente com Phil Foden, a entrada de mulheres no hotel da seleção.