Manchester United quer reforçar frente de ataque em janeiro e ingleses falam em Taremi

O jornal inglês 'Daily Mail' avança que o Manchester United está a olhar com muita atenção para o mercado europeu de pontas de lança e Medhi Taremi, avançado iraniano que termina contrato com o FC Porto no final da época, está debaixo de olho dos red devils.O clube inglês encontra-se sob de enorme pressão por estes dias - além de ter sido eliminado da Taça da Liga, pelo Newcastle, ocupa um modesto 8.º lugar na Premier League - e Erik ten Hag sente que precisa de reforçar a frente de ataque já em janeiro.O United contratou no verão o promissor jovem dinamarquês Rasmus Hojlund, de 20 anos, que chegou com uma lesão nas costas e falhou os primeiros jogos da época. Ainda não marcou na Premier League e, embora todos considerem que os 83 milhões de euros pagos à Atalanta pelo seu passe tenham valido a pena, o treinador entende que é preciso outro homem de área, afinal a equipa marcou apenas 11 golos no campeonato até ao momento. A ideia é acrescentar poder de fogo à equipa e ao mesmo tempo 'espicaçar' Hojlund.O 'Daily Mail' escreve que o Manchester United está atento a Taremi, de 31 anos, que já tinha estado no radar dos red devils no verão.Mas o iraniano não é o único. O United segue também atentamente os desempenhos de Ivan Toney, avançado do Brentford, bem como de Victor Osimhen, do Nápoles.