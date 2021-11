Manchester United quer Zidane e conta usar nomes de Ronaldo e Varane para o convencer

O Manchester United estará nesta altura a trabalhar no sentido de convencer Zinedine Zidane a assumir o comando técnico dos red devils. Quem o garante é o jornal 'The Times', afiançando ainda que Ole Gunnar Solskjaer estará mesmo de saída, depois das derrotas com o Liverpool (5-0) e com o Manchester City (2-0).



O treinador francês, de 49 anos, está desempregado desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez no final da época passada.



Mas ao que parece Zidane não tem a certeza se o Manchester United é o projeto certo para voltar ao futebol e o clube inglês tem esperança que as boas relações do técnico com Cristiano Ronaldo e Raphael Varane (trabalhou com os dois em Madrid) ajudem a convencê-lo.



Zidane já foi falado para treinar o PSG e a seleção francesa, mas nenhum dos cargos está disponível de momento.



Para treinar o Manchester United já foram também avançados os nomes de Antonio Conte (que acabou por rumar ao Tottenham), Erik ten Hag (Ajax), Ralf Rangnick (Leipzig) e Brendan Rodgers (Leicester).