Manchester United reforça baliza com Jack Butland

O guarda-redes inglês Jack Butland, de 29 anos, é reforço do Manchester United até final da época, por empréstimo do Crystal Palace, informaram esta sexta-feira os red devils.

"O Manchester United tem a satisfação de confirmar que Jack Butland juntou-se ao clube, por empréstimo do Crystal Palace até ao final da época de 2022/23", refere o United, clube dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

O guarda-redes, que esta temporada ainda não tinha jogado pelo Crystal Palace, tem 87 partidas na Liga inglesa e nove internacionalizações pela seleção de Inglaterra.

"Joguei contra o David De Gea e representei Inglaterra ao lado de Tom Heaton. São guarda-redes de topo e agrada-me muito ter a oportunidade de competir ao lado deles e apoiá-los como companheiros de equipa", disse Butland em relação aos outros guarda-redes da formação de Manchester.

O United está atualmente no quarto lugar da Premier League, com 35 pontos, a nove do líder Arsenal.