Manchester United sai da 'luta' por Cristiano Ronaldo

Com a saída da Juventus da Liga dos Campeões e os rumores da alegada insatisfação de Cristiano Ronaldo na vecchia signora - a quem CR7 já deu resposta em campo... -, foram vários os candidatos a 'tentarem' o internacional português, com Real Madrid e Manchester United na linha da frente. No entanto, e segundo o 'Express Sport' avança esta quinta-feira, os red devils já saíram da corrida.





Apesar do internacional português continuar a estar no topo das preferências, nomeadamente para o CEO Ed Woodward, o Manchester United tem outras prioridades no mercado de transferências apontando a jovens jogadores, avança aquela publicação.