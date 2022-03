Manchester United tem quatro treinadores em cima da mesa para suceder a Ralf Rangnick

Ralf Rangnick não vai continuar no comando técnico do Manchester United na próxima temporada e o clube inglês já procura um novo treinador. Julen Lopetegui e Luis Enrique são dois dos nomes presentes na lista final de candidatos ao banco dos red devils, segundo a Sky Sports.O treinador do Sevilha e o selecionador nacional de Espanha juntam-se a Erik Ten Hag, do Ajax, e a Mauricio Pochettino, atualmente no PSG.Lopetegui, recorde-se, treinou o FC Porto, a seleção espanhola e o Real Madrid, antes de ingressar no Sevilha, pelo que está habituado a liderar grandes jogadores. O técnico espanhol tem contrato até 2024, mas não é certo que continuará no sul de Espanha.A opção Luis Enrique parece ser a mais complexa, avança a mesma fonte, visto que o treinador está focado na participação no Mundial'2022, que se disputa entre novembro e dezembro, com a La Roja.Quem tem mais hipóteses de rumar a Old Trafford são mesmo Ten Hag ou Pochettino, de acordo com a 'Sky Sports'. A má temporada realizada pelo PSG pode fazer com que o técnico argentino não continue em Paris.