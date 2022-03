Manchester United teve "conversas positivas" com Ten Hag

O Manchester United levou a cabo a primeira entrevista para encontrar o treinador para 2022/23 e o escolhido foi o holandês Erik Ten Hag, de acordo com o que avança a Sky Sports.O técnico holandês, de 53 anos, está à frente do Ajax há cinco anos e dessa entrevista terão vertido "conversas positivas", tidas na última segunda-feira com a estrutura diretiva do clube onde constam os portugueses Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.Este diálogo entre partes faz parte do processo de contratação mas, segundo a mesma fonte, este facto não significa que o campeão holandês em duas ocasiões se torne a prioridade do emblema de Manchester. Ten Hag tem vínculo com o líder do campeonato holandês e recentemente eliminado pelo Benfica na Liga dos Campeões até junho de 2023.Atualmente, o alemão Ralf Rangnick, de 63 anos, é o técnico à frente dos destinos do emblema inglês, ainda que a trabalhar de forma interina, sucedendo no cargo ao norueguês Ole Gunnar Solskjaer. O United figura na sexta posição da Premier League, com 50 pontos ao cabo de 29 jornadas.