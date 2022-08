Martial lesiona-se e Ten Hag pode ter de recorrer a Ronaldo para a estreia na Premier League

O portal 'The Athletic' avança esta quinta-feira que Anthony Martial sofreu uma lesão muscular e poderá não estar disponível para a estreia do Manchester United na Premier League, domingo, diante do Brigthon, o que pode levar Erik ten Hag a ter de apostar em Cristiano Ronaldo.O treinador holandês já disse que CR7 não está ao nível dos companheiros (falhou praticamente toda a pré-temporada, por "motivos pessoais"), mas jornais como o 'The Sun' e o 'Daily Mail' escrevem que Ten Hag pode ter de recorrer ao português para o jogo de domingo.As outras opções do técnico para a frente de ataque são 'apenas' Marcus Rashford e Anthony Elang; Jadon Sancho encontra-se doente.Recorde-se que Ten Hag não gostou da atitude de Cristiano Ronaldo, que abandonou o estádio a meio do particular de domingo, frente ao Rayo Vallecano, e criticou durante o jogador por isso.O internacional português quer deixar os red devils este verão, mas tem estado na última semana a trabalhar com a equipa.