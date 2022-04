Matic admite clima pesado no Man. United

É sabido que a época não está a correr de feição ao Manchester United, o que certamente levará os adeptos do clube a questionarem-se porque razão a equipa não rende. Podem existir inúmeros motivos, é certo, mas Matic levantou a ponta do véu sobre um deles. “O ambiente no balneário não é fantástico. Isso depende sempre dos resultados. Quando se ganha, a atmosfera é mais favorável. Temos de pensar positivo e acreditar até ao fim. Queremos acabar entre os quatro primeiros”, disse o médio sérvio do Manchester United, que ocupa a 6ª posição da Premier League. Neste sentido, a turma de Manchester tem um jogo de capital importância já amanhã, na receção ao Leicester.