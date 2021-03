Matic e a leitura do 'golo fantasma' de que tanto se tem falado: nem o balneário do United escapou

A imagem do "golo fantasma", como a imprensa internacional lhe chamou, já correu mundo, já foi avaliada de vários ângulos e a conclusão parece ser unânime. Mas há quem continue a defender que a bola que Cristiano Ronaldo rematou quase no final do encontro de qualificação para o Mundial'2022 não entrou na baliza da Sérvia, que o árbitro Danny Makkelie fez bem em não validar mesmo depois de o juiz holandês se ter retratado perante Fernando Santos. Ora, o sérvio Matic deixou claro a sua versão, numa publicação bem humorada.





No balneário do Manchester United, que o sérvio divide com Bruno Fernandes, o ex-Benfica colou no lugar do internacional português uma imagem do golo mas com a linha... dentro da baliza. "Mesmo na linha. Está claro agora?", escreveu Matic na legenda da fotografia que partilhou nas stories do Instagram, identificando Bruno Fernandes e... Cristiano Ronaldo.