Médico do Manchester United abandona o clube 16 anos depois

O Manchester United informou esta quinta-feira, através de um comunicado publicado nas redes sociais, a saída de Steve McNally, profissional que desempenhava funções de médico do clube há 16 anos.





"Depois de 16 anos de serviço, o médico do nosso clube, Steve McNally, vai deixar o Manchester United. Sob a sua liderança, o clube tem estado na vanguarda da inovação na medicina e ciência desportiva. Somos-lhe imensamente gratos e desejamos-lhe muito sucesso nas suas novas funções", pode ler-se na nota divulgada pelo clube.

Também John Murtough, diretor para o futebol dos red devils, deixou uma mensagem de agradecimento ao profissional. "Gostaria de agradecer ao Steve por tudo o que ele fez pelos nossos jogadores, colegas e pelo clube no geral. Continuaremos a beneficiar do seu legado, fruto da equipa médica e desportiva de primeira classe que construiu ao longo dos anos."

After 16 years of immense service, our club doctor, Steve McNally, is to leave Manchester United.



Under his leadership, the club has been at the forefront of innovation in sports medicine & science.



We are enormously grateful to Steve & wish him every success in his new role. pic.twitter.com/oDTiAgRBmW