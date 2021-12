Michael Carrick diz adeus ao Man. United: «É a hora certa de deixar o clube»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucos minutos depois de ter comandado o Man. United na vitória sobre o Arsenal, por 3-2 , Michael Carrick anunciou a sua decisão de abandonar não só o comando interino dos red devils como sair em definitivo do clube. Na sua declaração, o antigo médio assegura que continuará a apoiar os red devils e aproveita também para deixar uma mensagem de ânimo à nova equipa técnica, que será comandada por Ralf Rangnick."Os anos que passei neste grande clube serão sempre os melhores da minha carreira. Quando assinei há 15 anos, nem nos meus maiores sonhos teria imaginado que iria ganhar tantos títulos e vou certamente levar para sempre comigo fantásticas memórias, tanto como treinador como elemento da equipa técnica. Contudo, depois de muita ponderação, decidi que este é momento certo para deixar o clube. Quero deixar claro o meu agradecimento a todos os jogadores e uma menção especial para todos os elementos da equipa técnica. Trabalhar durante largas horas com este grupo de pessoas foi um verdadeiro prazer e vou levar sempre comigo amizades para a vida. Sou e sempre serei um adepto do Manchester United, prometendo vir ao máximo de jogos possível. Quero desejar ao Ralf [Rangnick], à equipa técnica, aos jogadores e adeptos o melhor para o futuro e mal posso esperar para estar bancadas a apoiar os rapazes como mais um adepto", disse.