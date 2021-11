Michael Carrick: «Quando Cristiano Ronaldo tem uma oportunidade não falha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michael Carrick tinha esta terça-feira a missão difícil de fazer o Manchester United regressar às vitórias no primeiro jogo pós-Solskjaer e não falhou.

Em declarações no final da partida frente ao Villarreal - que terminou com um triunfo dos red devils por 2-0 -, o treinador interino dos 'diabos vermelhos' assumiu que os últimos dias não foram fáceis, mas "tudo correu bem no final", enaltecendo a exibição de Cristiano Ronaldo e dedicando o resultado a Ole Gunnar Solskjaer.

"Vínhamos aqui com intuito de ganhar e acreditava que íamos consegui-lo, que estávamos prontos. Não foi um jogo fácil porque eles têm uma boa equipa e obrigam-te a trabalhar muito. Os rapazes entregaram-se e por vezes tiveram de se esforçar. Estou maravilhado com eles", começou por dizer o antigo jogador do Manchester United, em declarações à 'BT Sports'.

"Não creio que tínhamos a esperança de vir aqui jogar um futebol bonito desde o início e, de certa forma, essa era a melhor maneira para vencermos - tínhamos de mostrar caráter e de lutar. Reagrupámo-nos e as substituições tiveram um impacto enorme na equipa", continuou, antes de elogiar Cristiano Ronaldo.

"Quando Ronaldo tem uma oportunidade ele não falha. O Jadon [Sancho] foi brilhante. Esforçou-se muito defensivamente. Foi uma grande noite para ele", assumiu.

Resultado dedicado a Ole

"Desfrutei de tudo. Os últimos dias não foram fáceis mas penso que este resultado é para o Ole [Gunnar Solskjaer]. Nós tínhamos um trabalho a cumprir, algumas coisas a alterar e fiquei muito feliz por fazê-lo. Ainda bem que tudo correu bem no final", concluiu.