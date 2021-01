Michael Owen sobre Bruno Fernandes: «Marcou um grande livre»

Michael Owen, antigo avançado inglês que jogou no Manchester United e no Liverpool, considerou em declarações à BT Sport que Bruno Fernandes marcou "um grande livre" no jogo que ontem deu a vitória aos red devils no jogo frente aos reds na Taça de Inglaterra.





"Foi um jogo aberto. Penso que do ponto de vista do Liverpool o resultado foi muito dececionante, mas o Jurgen Klopp deve estar satisfeito com os golos marcados pelo Salah", referiu."O Salah deve estar dececionado por ter marcado dois golos e o Liverpool não ter ganho, mas do outro lado apareceu um super suplente [Bruno Fernandes]. Ele normalmente não é suplente, mas mexe com o jogo, isso é certo. Marcou um grande livre", elogiou.