Milhões em caixa: o bónus que Ronaldo vai receber por ultrapassar os 20 golos no Man. United

Os três golos que Cristiano Ronaldo marcou ao Norwich valeram três preciosos pontos ao Manchester United e mais de um milhão de euros na conta bacária do jogador.É que, segundo revela o 'The Sun', ao passar os 20 golos esta época (totaliza 21 em todas as competições) foi acionada uma cláusula no contrato de CR7 que prevê um encaixe de 750 mil libras, cerca de 900 mil de euros, por parte do avançado português.E por cada golo que marque depois de atingir o 20.º, Ronaldo terá direito a receber mais 100 mil libras, cerca de 120 mil euros. Ontem chegou aos 21, pelo que levou para casa pouco mais de 1 milhão de euros, segundo as contas divulgadas pelo 'The Sun'...