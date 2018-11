Mourinho «Caráter não é suficiente, é preciso qualidade»

Depois dos comentários que dirigiu a alguns dos seus jogadores, criticando-os de terem falta de maturidade , Mourinho voltou a alertar este sábado a equipa.''Temos de jogar com inteligência mas também com caráter e hoje tivemos pouco caráter. Não podemos mudar a natureza dos jogadores dramaticamente. Provavelmente tenho de fazer algumas escolhas com base no caráter mas, por outro lado, também me vou culpar porque vou pensar: caráter não é suficiente e falta-me aqui qualidade'' disse o português na conferência de imprensa após o empate caseiro frente ao Crystal Palace (0-0), numa clara alusão à intransigência recorrente de Ed Woodward , vice-presidente do Conselho de Administração do Manchester United.No entanto, o português deu mérito aos pupilos de Roy Hodgson revelando que não esperava surpresas do conjunto inglês:"Sabíamos onde encontrar o espaço. Eles jogam num 4-4-2 muito fechado onde Andros Townsend e Wilfred Zaha não defendem os laterais mas sim o espaço ocupado pelo médio defensivo. Sabíamos também que iriam defender a posição do trinco com seis jogadores, congestionando muito a zona central. Aproveitámos o espaço mas não marcámos", concluiu.