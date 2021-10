Mulher de Martial desmente Solskjaer: «Ele nunca esteve lesionado»

A mulher de Anthony Martial respondeu às alegações de que o avançado do Manchester United teria sido deixado de fora da convocatória de Ole Gunnar Solskjaer devido a uma lesão. Contudo, a resposta de Melanie veio negar essa teoria que tinha sido utilizada pelo técnico norueguês para justificar a ausência do jogador.





A última partida realizada pelo extremo gaulês aconteceu no início de outubro, frente ao Everton, num jogo em que inclusivamente marcou. Todavia, desde então, o nome do jogador não tem constado nas convocatórias dos red devils, tendo falhado a viagem ao reduto do Tottenham este sábado ().Na antevisão do jogo frente aos Spurs, o técnico norueguês afirmou que o avançado estaria em processo de recuperação após ter-se lesionado e que estaria para breve o seu regresso. Porém, a mulher do francês, Melanie, utilizou as redes sociais para dizer que o marido estava bem e apto para jogar.Numa sessão em que Melanie Martial esteve a responder a questões dos seus seguidores através do Instagram, foi questionada acerca da suposta lesão do jogador e ela respondeu de forma clara: "Anthony nunca esteve lesionado. Ele teve apenas uma intoxicação alimentar há duas semanas".Recorde-se que Martial não tem tido muito tempo de jogo esta época, pois a chegada de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho vieram aumentar a concorrência, fazendo com que o francês deixasse de ser opção habitual. Apesar disto, Solskjaer já disse que o jogador faz parte dos planos da equipa e assegurou que não pretende vendê-lo num futuro próximo.