Mulher de Martial revela ameaças de morte recebidas após derrota do Manchester United

Melanie Martial, mulher de Anthony Martial, revelou algumas das ameaças de morte que o avançado do Manchester United recebeu momentos após os red devils saírem derrotados (1-2) no embate com o Sheffield United, na mais recente jornada da Premier League.

Através dos 'stories' na sua página oficial do Instagram, Melanie Martial revelou algum dos conteúdos que foi recebendo durante a noite de quarta-feira. "Diz ao teu marido, namorado ou lá o que seja para sair do Manchester United ou ainda vai acabar morto. Vocês deveriam sair daqui, ou ainda vão acabar por colocar as vossas vidas em perigo", são algumas das mensagens que o casal recebeu.



Red devils contra o racismo



Em nota publicada no sítio oficial do clube, o Manchester United voltou a insurgir-se contra o racismo. "Todos no Manchester United estão enojados com o abuso racial recebido pelos jogadores nas redes sociais após o jogo da noite passada. Condenamos totalmente [este tipo de comportamentos] e é encorajador ver outros adeptos condenarem isso nas redes sociais.



"O Manchester United tem tolerância zero para com qualquer forma de racismo ou discriminação. Identificar esses idiotas anónimos sem mente continua a ser problemático. Continuamos a fortalecer medidas para prevenir esse tipo de comportamentos", pode ler-se.