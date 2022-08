Nani: «Cristiano Ronaldo não tem tempo a perder a formar equipas, quer continuar no topo»

Nani recordou a altura em que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Em conversa com Rio Ferdinand - também jogou com os dois portugueses nos red devils -, Joel Beya e Stephen Howson no podcast 'Five', o internacional luso lembrou o dia em que encontrou CR7 a treinar sozinho."Cristiano [Ronaldo] costumava treinar sozinho no primeiro ano. Às vezes eu não sabia onde ele estava. Um dia alguém me disse onde ele estava. Fui lá e vi-o a driblar, mas não disse nada, fiquei só a ver. Depois dele acabar disse-lhe: 'vieste para aqui e não me disseste nada.' Aprendi com ele. Tens de tirar dos teus companheiros de equipa alguma motivação e experiência", contou o atual jogador dos australianos do Melbourne Victory."Foi muito importante para mim. Eu e o Anderson vivemos com ele durante um ano e durante esse tempo, estávamos sempre a competir. Quando jogávamos ténis de mesa, snooker, nadávamos e até mesmo a falar queríamos ver quem estava certo ou errado", acrescentou.Sobre as atitudes de Cristiano Ronaldo nos mais recentes jogos do Manchester United, Nani considerou serem atos normais de quem quer estar sempre no topo e "não tem tempo a perder"."Já não jogamos juntos há muito tempo, Cristiano já não é um miúdo. As coisas mudam, as reações e as atitudes podem mudar também. Do que vi, ele faz as mesmas coisas que fazia. Não gosta de perder, reage quando a equipa não está a jogar bem. A única diferença é que são alturas diferentes. Jogou bem no Manchester United e pelo Mundo com equipas diferentes e jogadores diferentes. Está numa equipa onde o treinador está a tentar formar uma equipa forte e não é fácil. Leva tempo, mas o Cristiano não tem tempo a perder a formar equipas ou a esperar pela próxima época. Ele quer ser melhor, continuar a estar no topo, marcar golos e ser o maior. É por isso que as reações dele são normais", defendeu.