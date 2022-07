Nani quer convencer Ronaldo a ficar no Man. United: «Telefonei-lhe mas não atendeu...»

Nani espera que Cristiano Ronaldo continue no Manchester United. O antigo jogador dos red devils, que assinou pelos australianos do Melbourne Victory, contou à imprensa inglesa que chegou inclusivamente a telefonar ao amigo durante as férias, mas CR7 não atendeu."Espero que ele fique", explicou Nani, que defrontou o Manchester United na semana passada, no âmbito da digressão de pré-época que os red devils estão a fazer à Tailândia e à Austrália."Ele é um jogador importante, que faz sempre a diferença. Espero que ajude o clube. Tentei falar com ele quando estava de férias, mas não atendeu o telefone. Agora estou ocupado, mas falaremos em breve", acrescentou Nani, que se estreou pelo Melbourne Victory precisamente no particular diante do United.Ronaldo não está na digressão da equipa, "por motivos familiares". O jogador já manifestou a intenção de deixar o Manchester United, com quem tem mais um ano de contrato, para assinar por um clube que preferencialmente dispute a Liga dos Campeões na próxima época.Os red devils, que fizeram uma época para esquecer, não se apuraram para a Champions e vão disputar a Liga Europa na próxima temporada.