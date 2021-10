«Não colocar Ronaldo de início é uma ofensa digna de despedimento»

Ole Gunnar Solskjaer não colocou Cristiano Ronaldo de início no jogo de ontem, frente ao Everton, o Manchester United empatou (1-1) e não tardaram a surgir críticas relativamente às opções do treinador norueguês. Gabby Agbonlahor, ex-futebolista que fez grande parte da carreira no Aston Villa, considerou que colocar CR7 no banco é suscetível de despedimento.





"É uma ofensa digna de despedimento não colocar o Ronaldo de início. Olhas para o Manchester United e vês que eles estão a jogar com o Everton", disse o antigo avançado, de 34 anos (mais novo que Ronaldo...), em declarações ao 'talkSPORT'."O Everton está em boa forma esta época, é preciso uma boa equipa para lhes ganhar. O Pogba devia ter integrado o onze, o Jesse Lingard também. Que mande o Ronaldo para Portugal cansado, não é problema dele! É preciso jogar com os melhores para defrontar o Everton", presseguiu."O Ole errou completamente; nos últimos 30 segundos de jogo ele estava a rir-se junto à linha, quando o Benítez estava concentrado, a falar com os jogadores. Parecia que estava satisfeito com o empate. O Manchester United não pode ficar satisfeito com um empate frente ao Everton em casa", avisou ainda Agbonlahor.O português deixou o campo visivelmente insatisfeito com o desfecho da partida. "Vai haver agora a pausa para os jogos das seleções, o United não vai jogar na próxima quarta-feira. E o que faz o Ronaldo nos jogos? Vêm-no a correr atrás dos defesas, a perseguir alguém? Contra o Villarreal não o fez. Ele fica à espera, a ligar o jogo, fica na área, não anda a correr como um médio faria. Se o Pogba não jogar até se aceita, mas o Ronaldo tem de jogar. Que o colocasse durante 60 minutos e se estivesse a ganhar que o tirasse depois."