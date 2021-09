Não houve dieta depois do jogo com o Newcastle: Ronaldo levou a família a restaurante italiano

Cristiano Ronaldo comemorou os dois golos que marcou sábado frente ao Newcastle com Dolores Aveiro, Georgina Rodríguez e Cristianinho num restaurante italiano muito conhecido em Manchester. Segundo o jornal inglês 'The Sun', o craque português foi com a mãe, a namorada e o filho mais velho ao 'Piccolino' desfrutar de uma refeição tipicamente transalpina.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

O 'Piccolino' é, segundo mesmo jornal, um restaurante relativamente acessível; uma pizza 'marguerita' custa pouco mais de 13 euros, sendo que o cardápio dispõe de um conjunto menus individuais a partir dos 38 euros.Dolores Aveiro, que vestia um conjunto 'Louis Vuitton', partilhou depois uma foto com o Ronaldo nas redes sociais. A mãe do craque esteve em Old Trafford a assistir à estreia de CR7 equando o viu marcar o primeiro golo.E o que comeu Ronaldo, ele que tanto cuidado tem com a alimentação? O 'The Sun' não esclarece, mas recorda que em 2019 o jogador admitiu que de vez em quando come pizza. "O segredo é cuidar do corpo, treinar, recuperar e comer como deve de ser. Mas às vezes como pizza com o meu filho, se assim não fosse seria tudo muito aborrecido."