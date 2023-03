Não param de chover críticas a Bruno Fernandes: «Parecia que estava a pedir para ser substituído»

Gary Pallister, antigo internacional inglês que passou pelo Manchester United, juntou-se esta segunda-feira às muitas críticas que têm sido feitas a Bruno Fernandes depois da goleada sofrida pelos red devils diante do Liverpool (0-7) , visando a atitude do médio português enquanto capitão de equipa."Bruno Fernandes foi uma contratação magnífica do Manchester United, mas no domingo as coisas não correram bem. Parecia que estava a pedir para ser substituído, e isso é algo que nunca deve acontecer num campo de futebol, principalmente quando és o capitão", começou por referir Pallister, de 57 anos, em entrevista ao 'BettingSites'.E prosseguiu: "Os jogadores mostraram muita petulância ao testarem o árbitro, e o Bruno até podia ter sido expulso. Não estava a defender, a certa altura desistia dos lances. Isso era exatamente o que estava a acontecer na temporada passada. Estar a perder por seis golos na 2.ª parte e jogar assim é imperdoável. Onde é que estava a vontade, a luta? Onde estava a liderança e a determinação para travar aquela sequência de golos", concluiu.