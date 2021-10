Neville culpa Solskjaer: «A equipa técnica está longe de ser boa o suficiente»

Após mais um desaire humilhante do Manchester United perante um dos maiores rivais da liga inglesa, Liverpool, por 5-0, as críticas à equipa aumentaram de tom, tal como a pressão que é colocada sobre Ole Gunnar Solskjaer, técnico dos red devils. A derrota e fraca exibição foram de tal modo graves que até Gary Neville, antigo companheiro do treinador norueguês e comentador que tem vindo a apoiar o Solskjaer, afirmou que a culpa do mau momento da equipa é do comando técnico.





"Isto é um enorme problema para Solskjaer. Pode falar-se do McTominay e do Fred, do Ronaldo na frente, mas é a equipa toda. Tem de se pensar no facto de não haver remates, remates à baliza, duelos individuais ganhos. Tudo se resume à equipa técnica, está longe de ser boa o suficiente", afirmou Neville."O Manchester United está-se a enganar a si próprio ao dizer que é uma equipa que pressiona. Liverpool partiu-os ao meio. Vejam, estão perdidos por todo o lado. Foi realmente uma primeira parte perturbadora. Este era o medo que tínhamos. É assim que têm sido os níveis de desempenho do Manchester United durante toda a temporada", acrescentou o antigo lateral ao intervalo da partida."Isto sim é uma equipa [Liverpool]. Eu nem sequer acho que estão no seu melhor. Eles foram precisos e organizados na defesa. Este Manchester United não tem resposta para eles. Não acho que eles consigam mudar depois de hoje, mas põe a equipa sobre uma enorme pressão. Esta é a primeira supre equipa com a qual o Manchester United jogou e eles foram aniquilados. O Liverpool fez o trabalho de casa. Sabia-se que a partir do momento em que o Manchester United jogasse contra uma excelente equipa isto iria acontecer. Equipas médias têm marcado vários golos contra o Manchester, equipas ótimas iam acabar com eles. É de loucos", disse.Para além da exibição, Neville criticou também as escolhas do técnico dos red devils para o encontro deste domingo."'Ole Gunnar Solskjaer, durante três anos, jogou no contra ataque. Não percebo porque é que decidiu jogar com uma grande pressão. Eles foram derrotados em Leicester devido à pressão. Porque é que decidiram tentar pressionar alto contra o Liverpool? Esta equipa do Manchester United não consegue pressionar, o Ronaldo não consegue", concluiu.Recorde-se que a derrota frente ao Liverpool deixa o Manchester United em sétimo na tabela classificativa, a oito pontos do Chelsea que é primeiro.