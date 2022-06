Novo dono do Chelsea esteve com Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo foi tema de conversa

Continua a onda de rumores à volta do futuro de Cristiano Ronaldo na sequência da notícia exclusiva dede quinta-feira. Agora, e depois de já se ter falado de Bayern Munique entretanto negado ) e Roma , de Inglaterra surgem informações que dão conta de um encontro entre Todd Boehly, o novo dono do Chelsea, e Jorge Mendes, numa reunião na qual um dos temas de conversa foi mesmo a situação de CR7 e a possibilidade do avançado português se mudar para os blues.De acordo com o 'The Athletic', essa reunião terá acontecido na semana passada, no Algarve, ainda que desse encontro não tenha saído nenhuma aparente conclusão e, ao que tudo indica, não há indicações de que possa haver um avanço nos próximos dias. Por agora, escreve o mesmo site, o Manchester United pretende manter o avançado português em Old Trafford.