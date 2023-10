O castigo de Ten Hag aos jogadores do Manchester United depois da derrota com o City

O Manchester United foi derrotado em Old Trafford no domingo pelo rival da cidade pore Ten Hag não poupou os jogadores dos red devils depois do apito final.Segundo o jornal 'The Sun', o técnico holandês, furioso e dececionado com o resultado, obrigou os jogadores a sentarem-se no balneário em silêncio para ouvir os festejos dos compatriotas do Manchester City, que celebravam a vitória do outro lado do túnel. Além disso, também queria que escutassem os adeptos dos citizens a cantar.Ten Tag tinha também previsto dar um dia de folga aos seus atletas se conseguissem vencer o rival. Ora, com a derrota, o treinador cancelou o dia de descanso e o plantel teve de voltar ao trabalho na segunda-feira.