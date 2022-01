O filme da insatisfação de Cristiano Ronaldo: do desagrado às pazes feitas com Rangnick

Cristiano Ronaldo foi substituído à entrada do último quarto de hora no duelo com o Brentford e a forma como reagiu à chegada ao banco de suplentes mostra que não gostou muito de algo. O português passou por Ralf Rangnick, deixou algumas palavras de desagrado e depois atirou o casaco ao chão. Momentos depois, o técnico aproximou-se do craque e disse-lhe algumas palavras.