«O Manchester United tem de comprar no Harrods e não jogadores da Primark»

Paul Merson, antiga lenda do Arsenal, deixou duras críticas à política de contratações do Manchester United. Em declarações ao 'Daily Star' Merson visou particularmente o avançado austríaco Marko Arnautovic, de 33 anos, do Bolonha, que depois dos protestos dos adeptos acabou por não ser contratado pelos red devils."O United deve comprar no Harrods [cadeia de lojas britânica de artigos de luxo] e não jogadores da Primark como o Marko Arnautovic. Não me surpreende que os adeptos protestem de novo contra o clube porque o Arnautovic não é suficientemente bom para o United. Não sei o que se passa em Old Trafford, mas cometem os mesmos erros no mercado, uma e outra vez. Não se podem queixar dos protestos dos adeptos", explicou o antigo futebolista, de 54 anos.E prosseguiu: "Se o United quer voltar a uma posição cimeira precisa de jogadores melhores do que o Arnautovic. O United tem de comprar bens de luxo, mas agora estão do outro lado da rua... O clube está a perder a áurea que tinha e está a ser cada vez mais difícil recuperá-la. Foi o maior clube do Mundo, mas está a cair. E podem passar muitos anos até que volte a ganhar um título, pois está a um milhão de quilómetros do City ou do Liverpool."