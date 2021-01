O reparo de Bruno Fernandes à equipa após a eliminação do Man. United da Taça da Liga

Bruno Fernandes deixou um desabafo nas redes sociais no dia seguinte à eliminação do Manchester United nas meias-finais da Taça da Liga Inglesa. O médio de 26 anos reconheceu-se frustrado pela derrota com o Manchester City por 2-0.





"Estou muito triste e desapontado por termos falhado outra vez uma final. Temos muito mais para dar e lutar, mas precisamos de aprender e compreender que não podemos cometer os mesmos erros. Temos de fazer um esforço para melhorar e conseguir lutar por troféus", desabafou o médio, no Instagram.