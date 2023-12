O 'sermão' de Bruno Fernandes depois da derrota com o Bournemouth: «Pensas que vai ser fácil...»

Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, assumiu que a equipa não esteve à altura do desafio colocado pelo Bournemouth, que este sábado saiu de Old Trafford com os três pontos depois de ter batido os red devils, por 3-0.





"Faltou quase tudo e foi por isso que não conseguimos o resultado hoje [ontem]. Estivemos abaixo do último jogo. Quando jogas contra equipas como o Bournemouth, que são muito agressivas e pressionam, e pensas que vai ser fácil, acabas por ter estes resultados", começou por referir o médio à 'BBC Sport'.E prosseguiu: "Faltou-nos criatividade, movimentações, jogadores a aparecerem na grande área. Na maioria das vezes só colocámos um ou dois jogadores na área, no último jogo conseguimos fazê-lo melhor. Falta-nos consistência, que é muito importante no futebol".Perante a contestação dos adeptos, Bruno Fernandes - que viu cartão amarelo e vai falhar o jogo frente ao Liverpool, no próximo domingo - optou por pedir desculpa. "Têm estado connosco e é normal que contestem quando não gostam do que veem. Só no resta pedir desculpa", rematou.Refira-se que esta derrota deixa o Manchester United no 6.º lugar da Premier League à 16.ª jornada (27 pontos), podendo ainda ser ultrapassado pelo Newcastle e alcançado pelo West Ham.