Oficial: Bruno Fernandes é o novo capitão do Manchester United

Bruno Fernandes é o novo capitão do Manchester United, anunciou o clube de Old Trafford esta quinta-feira no seu site oficial. O médio português, de 28 anos, sucede a Harry Maguire, isto depois de uma temporada na qual foi ele próprio o homem da braçadeira, em face da ausência do defesa central inglês das opções do treinador Erik ten Hag."Como capitão, o vencedor do prémio 'Sir Matt Busby' em duas ocasiões vai continuar a garantir a mais elevada exigência no plantel do United de forma a garantir o sucesso em 2023/24 e em diante", pode ler-se na nota publicada pelo clube inglês.Recorde-se que este era um cenário que já vinha sendo avançado pela imprensa inglesa. No passado dia 11, o 'The Sun' noticiava que o médio internacional português enfrentava a concorrência do brasileiro Casemiro na corrida pela braçadeira. Ao que tudo indica, Bruno Fernandes terá mesmo levado a melhor sobre o companheiro de equipa.