Está confirmado: Cristiano Ronaldo vai utilizar a camisola 7 no Man. United

Está desfeita a dúvida: Cristiano Ronaldo vai mesmo envergar a camisola 7 neste regresso ao Man. United. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelos red devils, numa nota na qual explica que o anterior detentor desse dorsal, o uruguaio Edinson Cavani, passará a utilizar a 21 - número que ficou vago após a saída de Daniel James para o Leeds United.





O avançado português volta assim a envergar o número que utilizou durante toda a sua primeira passagem pelos red devils e com o qual se lançou para uma carreira que na quarta-feira conheceu mais uma página de história, com o novo recorde mundial de golos ao serviço de seleções.A estreia de CR7 com a sua nova camisola poderá ser já no próximo sábado (dia 11), diante do Newcastle, numa partida a disputar em Old Trafford.