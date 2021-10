«Old Trafford costumava ser o Teatro dos Sonhos mas agora é mais Teatro dos Pesadelos»

Didi Hamann, ex-jogador alemão e estrela do Liverpool, criticou as recentes exibições do Manchester United, garantindo que o clube só se tem mantido competitivo graças a Cristiano Ronaldo e afirmou que espera que os red devils despeçam o treinador Ole Gunnar Solskjaer.





Apesar do clube de Old Trafford estar apenas a dois pontos do líder da Premier League, Liverpool, o antigo médio alemão defendeu que a razão para tal não são as boas exibições do coletivo, mas sim o internacional português que marcou cinco golos nos últimos seis jogos."A única razão pela qual o Manchester United ainda está na corrida pelo título da Premier League e numa boa posição no grupo da Liga dos Campeões é Cristiano Ronaldo", explicou o internacional alemão à Sky Sports."Nem quero saber onde estariam sem ele e os seus golos. Old Trafford costumava ser o ‘Teatro dos Sonhos’, agora é mais ‘Teatro dos Pesadelos’", acrescentou.Hamann falou ainda nos reforços do clube e da forma como estes não têm conseguido fazer com que o clube se apresente à altura das expectativas: "As exibições são patéticas. Não jogam bom futebol. Sancho está muito abaixo das expectativas. Com Varane têm um jogador com muita experiência e com Ronaldo têm alguém que já conhece a Premier League. Pensei que não demorasse muito para integrá-los na equipa".As críticas mais duras do ex-jogador estavam, porém, reservadas ao técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer. "Acredito que a pressão sobre o treinador vai crescer imenso. É só uma questão de tempo até que o despeçam porque ele já está no clube há muito tempo e não se vê qualquer progresso. Eles ainda jogam o mesmo futebol que antes e que não é bonito de ver. Isto não é o Manchester United. Acho que vai haver uma mudança de treinador em breve. Se o próximo técnico vai ser capaz de utilizar todo o potencial do plantel? Teremos de esperar para ver. Mas Solskjaer não está a ser capaz", concluiu.