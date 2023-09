Ole Solskjaer e o regresso de Ronaldo ao Man. United: «Parecia forte, mas acabou por não dar certo»

Ole Solskjaer era treinador do Manchester United quando Cristiano Ronaldo regressou aos red devils no verão de 2021. No entanto, o técnico norueguês não resistiu aos maus resultados e acabou por ser despedido em novembro desse ano."Era muito difícil recusar contratar Cristiano Ronaldo. Era uma decisão que senti que tínhamos de tomar, mas acabou por não dar certo. Parecia tão certo quando ele assinou e os adeptos sentiram-no naquele jogo com o Newcastle, quando Old Trafford estava a vibrar [depois de Ronaldo ter marcado dois golos]. Continuava a ser um dos melhores marcadores do mundo, parecia forte", começou por referir em entrevista ao ‘The Athletic’. Ole Solskjaer, recorde-se, chegou a deixar Cristiano Ronaldo no banco.O treinador abordou depois a série de maus resultados do Manchester United. "Era um período decisivo: City, Liverpool e Tottenham, e o Leicester fora. Depois, Chelsea e Arsenal, mais os jogos da Liga dos Campeões. As coisas correram-nos mal. Começou com o Aston Villa em casa (derrota por 1-0) e um penálti falhado no final", explicou, falando depois do estado de espírito no balneário: "Quando se tem um grupo, é preciso que todos puxem na mesma direção. Quando as coisas não correram bem, notou-se que alguns jogadores e egos se manifestaram. Vencemos o Tottenham de forma convincente por 3-0 fora de casa, mas depois perdemos dois jogos..."Ole Solskjaer foi também questionado sobre as melhores contratações do Manchester United enquanto esteve no comando técnico do clube inglês: "Bruno Fernandes entrou de imediato e elevou a equipa. Harry Maguire - é uma vergonha que esteja a ser tão maltratado. Tenho pena dele, mas é um rapaz forte e espero que as coisas mudem para ele. Quando chegou, melhorou muito a nossa defesa e melhorou o ambiente no clube. Não me lembro de todas as contratações que fiz, mas devia lembrar-me porque havia um limite máximo de três contratações principais por época".