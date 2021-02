«Onde estaria o Manchester United sem Bruno Fernandes?»: ingleses rendem-se ao português

A imprensa inglesa começa a não ter palavras para definir a preponderância de Bruno Fernandes no Manchester United. O médio português soma, a cada semana que passa, cada vez mais elogios por parte dos especialistas e esta quinta-feira não foi exceção.

O camisola '18' dos red devils apontou dois dos quatro golos na goleada (4-0) do Manchester United frente à Real Sociedad, números que permitem o ex-jogador do Sporting chegar às 52 participações para golo só esta temporada (33 golos e 19 assistências).

De acordo com alguns dos principais meios de comunicação desportiva ingleses, "exibições como a de hoje mostram porque é que um contrato mais lucrativo será colocado à sua frente nos próximos meses."

'The Sun'

"Conexão com Rashford na sequência de um grande passe de [Alex] Telles. Aproveitou um erro da defesa da Real Sociedad para converter na baliza adversária o golo inaugural do United na partida. Providenciou mais um golo aos 12 minutos da segunda parte para o seu 21.º da temporada e voltou a ser o principal criador [de oportunidades] para os outros também."

'The Independent'

"Passeio no parque. Encontrou tanto espaço sempre que queria, marcou duas vezes e repreendeu qualquer um que não fizesse algo que não fosse do seu agrado."

'The Mirror'

"Bruno Fernandes está há apenas um ano num acordo de quatro anos e meio, mas exibições como a de hoje mostram porque é que um contrato mais lucrativo será colocado à sua frente nos próximos meses.

"O criativo português do United esteve no seu melhor, aterrorizando a Real Sociedad. Bruno Fernandes conta agora com 52 participações para golo [33 golos e 19 assistências] - em 58 jogos pelo United, estatísticas fenomenais para um jogador fenomenal, que sozinho transformou os reds devils.

"O United está há três temporadas sem um troféu, mas com Bruno Fernandes a este nível, a equipa de Solskjaer tem todas as hipóteses de ir até à final da Liga Europa - e de conseguir um lugar na Liga dos Campeões."

'Manchester Evening News'

"Onde estaria o Manchester United sem ele? Bruno Fernandes marcou o 20.º golo na temporada com a perícia de um avançado e depois ainda fez outro."