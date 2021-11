«Onde estaria o Manchester United sem Cristiano Ronaldo? Não tenho a certeza»

Teddy Sheringham, antigo jogador do Manchester United, considera que com Cristiano Ronaldo na equipa os red devils têm de se lançar na luta pela conquista da Liga dos Campeões.





O português, de 36 anos, tem cinco golos em quatro jogos realizados esta época na Champions, e foi uma vez mais decisivo para a conquista de um ponto diante da Atalanta, ao marcar os dois golos da equipa inglesa."Quando tens o Ronaldo na tua equipa tens de pensar em ganhar", disse o antigo futebolista, de 55 anos, em declarações ao site 'Genting Casino'. O Ronaldo vai querer ganhar, já o fez em muitas ocasiões e vai querer vencer outra vez."E prosseguiu: "As coisas mudam muito rapidamente e agora o que o United precisa de fazer depois do resultado com a Atalanta, é avançar para a próxima fase. Estão numa boa posição para o conseguir. É por isto que quando se tem a oportunidade de assinar com um jogador como o calibre do Ronalto, tem de se aproveitar."Depois, não poupou nos elogios ao português. "Para mim é um dos dois melhores jogadores do Mundo e tem sido assim nos últimos 12 anos. É fenomenal. É letal, sabe como marcar golos, é muito focado e extremamente profissional. É inacreditável. Onde estaria o United sem ele? Não tenho a certeza."