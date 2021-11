Os milhões que o Manchester United estará disposto a pagar para contratar Pochettino

Em Inglaterra os jornais continuam a insistir que Mauricio Pochettino é o escolhido pelos responsáveis do Manchester United para ocupar o lugar de Solskjaer no comando técnico dos red devils. Mas o treinador argentino tem contrato com o PSG e não será propriamente barato garantir a sua contratação...Segundo o jornal 'Mirror', o clube inglês estaria disposto a pagar 10 milhões de euros ao PSG para garantir o treinador. Ao que parece o antigo técnico do Tottenham está disposto a deixar Paris, até porque tem toda a família ainda sediada em Inglaterra.O mesmo jornal explica ainda que Pochettino pode ficar no PSG até ao final da época e assinar apenas no verão, pois aí será mais barato contratá-lo, uma vez que restar-lhe-ia apenas um ano de contrato.Se por ventura o negócio se efetivasse, o PSG poderia contratar para o lugar do argentino Zinedine Zidane, o treinador francês que está desempregado desde que deixou o Real Madrid e que já terá recusado uma porposta do Manchester United.Recorde-se que o PSG visita amanhã o Manchester City, na 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.