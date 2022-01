Pai da namorada de Greenwood: «É um pesadelo, a polícia já esteve aqui»

O pai da namorada de Mason Greenwood, jogador do Manchester United que está a ser acusado de violência doméstica, disse que a filha está "completamente devastada" após as agressões de que foi vítima por parte do futebolista inglês.Harriet Robson, modelo de 20 anos, partilhou este domingo imagens do corpo marcado por hematomas e da cara ensanguentada, alegadamente consequência das agressões de Greenwood.Alan Robson contou ao 'Daily Mail' que o futebolista dos red devils, de 20 anos, era considerado um membro da família. "A primeira informação que tivemos sobre tudo isto foi às seis da manhã de hoje. É um pesadelo. Ainda estou a tentar assimilar tudo isto. Como pai, nunca pensas que coisas deste tipo possam estar a acontecer à tua filha. A polícia já esteve aqui e ela já prestou declarações. Ela disse que o telemóvel dela foi 'hackeado'. Nós dissemos-lhe para ela retirar as imagens da Internet, mas já era muito tarde para isso. Ela está devastada porque ela não queria que fossem divulgadas. Nós conhecemo-lo desde que ele estava nos sub-21. Ele tem sido parte da nossa família há dois ou três anos", explicou."A relação deles não foi a melhor nos últimos meses. Ela está completamente devastada. Eles estiveram muito apaixonados um pelo outro e estiveram juntos durante algum tempo. A polícia está agora a lidar com a situação", acrescentou o pai da modelo.O Manchester United, entretanto, disse estar a par das imagens divulgadas - que já foram apagadas -, confirmando que Greenwood não voltará a treinar ou jogar com a equipa até ordens em contrário, segundo escreve o 'The Sun'.A polícia também está a investigar a situação.