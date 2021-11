Para grandes males, grandes férias: Solskjaer dá uma semana de folgas no Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer aproveitou a pausa para os compromissos das seleções e, segundo avança o jornal 'Daily Mail', deu uma semana de férias aos jogadores do Manchester United. Uma decisão que surpreendeu os futebolistas e os funcionários, pois não esperavam ter férias num período tão conturbado.Os red devils ganharam seis dos 12 últimos jogos disputados, tendo perdido por 5-0 com o Liverpool e por 2-0 com o Manchester City. Fala-se na possível saída do treinador, mas isso não coibiu o técnico de dar descanso aos jogadores que ficaram em Manchester.O próprio técnico viajou para a Noruega, na companhia da mulher e dos dois filhos. Foi visto no aeroporto com um grande saco azul; a família Solskjaer terá viajado a bordo de um jato privado rumo a Kristiansund, a sua cidade natal, para desfrutar de uns dias de descanso.A imprensa começa a falar também em situações de tensão no balneário dos red devils, mas o treinador já disse que está tranquilo. "Tenho uma boa comunicação com o clube, somos muito francos e honestos sobre a situação. Trabalho no United e quero o melhor para a equipa. Enquanto aqui estiver vou fazer o que puder para melhorarmos e voltarmos a ser o que já fomos", explicou o treinador, quando questionado se temia ser despedido.