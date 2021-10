Paul Ince questiona métodos de treino no Man. United: «Eles fazem trabalho defensivo?»

A goleada sofrida no clássico diante do Liverpool fez com que as críticas ao trabalho de Ole Gunnar Solskjaer no comando do Manchester United subissem de tom. Há quem aponte o dedo à forma como são conduzidos os treinos de Cristiano Ronaldo e companhia e o mais recente crítico é Paul Ince, antigo médio dos red devils, que justifica o fraco rendimento do United com a pouca experiência de toda a equipa técnica.





"Não se pode ter um treinador que desce o Cardiff, vai para o Molde e espera entrar no maior clube do Mundo e formar uma equipa que vai desafiar os melhores com um staff como o que ele tem", começou por afirmar o antigo internacional inglês, em declarações ao canal de Youtube ‘The United Stand’."Solskjaer tem um adjunto, Kieran McKenna, que veio da academia. Tem o Michael Carrick sem experiência como técnico. O Mike Phelan não sei o que faz. É esta a equipa técnica dele, num plantel com atletas de classe mundial. Depois andam a falar de táticas e não tiram o melhor dos jogadores. Olhem para aquele staff. É aquilo que o Solskjaer diz ser ‘muito bom, brilhante’. É um monte de tretas", acrescentou Paul Ince, lançando um desafio a Solskjaer… com muita ironia à mistura."Eles fazem trabalho defensivo? Sabem onde os jogadores têm de estar quando a bola está numa determinada zona do campo? Gostava de ir a Carrington e assistir, durante uma semana, ao que eles fazem nos treinos. Adorava ver. Não sei se jogam cinco contra cinco, futevólei ou tretas do género. Não sei o que andam a fazer, mas gostava de ver. Gostaria que o Ole me convidasse durante uma semana e dissesse ‘Paul, é isto que estamos a fazer’, pois em cada fim de semana não vejo nada que me diga que estão a trabalhar nisto ou naquilo", concluiu.