Paul Ince sobre Bruno Fernandes: «Um jogador que chega de Portugal e exige assim dos companheiros é um vencedor»

Paul Ince, antigo jogador do Manchester United, está rendido às atuações de Bruno Fernandes pelos red devils. O antigo antigo médio, de 53 anos, fez parte da equipa que terminou com um jejum de 26 anos na Premier League e acredita que o português pode ser o novo Eric Cantona do United.





"Eu já tinha visto Cantona jogar em Wembley, pelos Leeds, e parecia-me um bom jogador. Mas não sabíamos o que ele ia fazer em Old Trafford. Chegou em 1989/90, a equipa tinha grandes nomes, eu sentava-me no meu canto e não dizia nada a ninguém. Ele chegou e uniu-nos. Foi a peça que faltava no puzzle. Os golos que criou... Fez toda a gente elevar o seu nível de jogo", constata Paul Ince em declarações ao programa 'Monday Night Football'."Penso que foi isso que o Bruno Fernandes fez. Ele impressionou bastante quando chegou, fez as coisas andarem. Penso que esta época não está a impressionar tanto, mas tem um papel importante na equipa. Continua a ser um talismã", acrescentou."Às vezes não o vemos durante 25 minutos mas ele tem aquela capacidade técnica para fazer algo mágico no momento certo. Seja um penálti, um passe magnífico, um livre... Ele tem sempre algo no seu armário, por isso não se pode deixar de contar com ele seja em que jogo for. Os jogadores adoram-no e ele tem personalidade, recordo-me quando ele discutiu com o Lindelof. Exige dos companheiros. Um jogador que chega de Portugal a um clube como o Manchester United e exige dos companheiros é um vencedor", garantiu Paul Ince.