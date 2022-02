Paul Ince visa Ronaldo: «Como é que se dá ouvidos a alguém que reage daquela maneira?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paul Ince deixou muitas críticas a Cristiano Ronaldo. O antigo médio considerou o internacional português um jogador "egoísta", e garantiu que apesar de perceber a "frustração" que vive pelo mau momento da equipa e pela seca de golos , tem de tentar escondê-lo ao invés de ter certas atitudes "à frente dos adeptos e das câmaras"."As pessoas diziam que ele ia ser bom para o clube, para os jogadores e para os jovens. Também pensámos que ia ser esse o caso, mas o exemplo que está a dar é mau...", começou por dizer ao 'SunSport'.E prosseguiu. "Porque é que se haveria de dar ouvidos a alguém que está preparado a reagir da maneira que ele reage? Correr diretamente para o túnel, não aplaudir os adeptos...", explicou Ince, que comparou a chegada de CR7 ao seu momento atual."Quando chegou estava a 'voar', mas depois deixou de receber os passes, começou a ter de vir buscar a bola mais atrás onde já não é um perigo e começou a ficar frustrado. É um jogador egoísta. O Ronaldo é o Ronaldo. Se não estiver a marcar, não vai estar feliz. Entendo a frustração, mas é preciso mostrá-la atrás dos bastidores", justificou, questionando o porquê dos 'diabos vermelhos' não terem apostado em Haaland."Dá que pensar o porquê de não terem tentado a contratação de Haaland. A verdade é que Ronaldo só foi para lá porque toda a gente pensou que ia para o Manchester City...".O inglês abordou ainda uma possível saída do internacional luso que poderá estar dependente do treinador dos red devils na próxima temporada. "Se Rangnick ficar, acho que Ronaldo vai sair. Se vier Pochettino, acho que poderá ficar. Mas ele tem de jogar. Não podes pagar meio milhão por semana a alguém para ficar no banco contra o Burnley...", rematou.