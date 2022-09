Paul Parker, antigo jogador do Manchester United, comentou o comportamento de Bruno Fernandes no Manchester United e acusou mesmo o internacional português de ser egoísta, num podcast relativo aos red devils."Definitivamente não é o tipo de jogador disciplinado que o Manchester United precisa. Tenho a certeza de que muitos adeptos do Man. United, apesar de ele os ter feito levantar durante o confinamento [devido à Covid-19], diriam que desejavam que ele rumassem ao Tottenham em vez do Man. United", frisou o antigo internacional inglês, indo mais longe."Bruno Fernandes é o tipo de pessoa que, se o barco se estivesse a afundar, seria o primeiro a saltar. Parece-me uma pessoa muito egoísta", apontou.