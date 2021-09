Paul Scholes: «A diferença do Liverpool, City e Chelsea para o United é a qualidade do treinador»

O lendário médio do Manchester United, Paul Scholes, teceu várias críticas aos red devils na ressaca da derrota de terça-feira por 2-1, frente ao Young Boys, a contar para a Liga dos Campeões. O internacional inglês visou principalmente o técnico, e ex-companheiro, Ole Gunnar Solskjaer, por escolhas erradas ao longo da partida.





Numa partida em que o Manchester United jogou grande parte do tempo com menos um elemento, devido à expulsão de Aaron Wan-Bissaka, Solskjaer optou por, duas das principais armas ofensivas da equipa. Após as substituições os red devils acabaram por permitir a reviravolta no marcador. Na sequência destas escolhas tomadas pelo técnico norueguês, Paul Scholes foi duro: "A única diferença [em relação aos grandes clubes da Premier League] é a qualidade do treinador. O City, o Liverpool e o Chelsea têm vencedores comprovados nos seus bancos, o United não".O internacional inglês fez ainda questão de lembrar o treinador dos red devils que, com as contratações feitas este verão, não tem desculpas para não alcançar os resultados desejados. "Ole fez um grande trabalho para formar esta equipa… mas agora é momento, com este plantel, de ganhar alguma coisa. Tem que vencer um título esta temporada", concluiu Scholes.