Paul Scholes arrasa jogador do Manchester United: «Um inútil com a bola»

Paul Scholes foi um dos muitos comentadores ingleses a arrasar a atuação do Manchester United no dérbi diante do City, que os red devils ontem perderam, por 2-0. O antigo médio, que jogou em Old Trafford durante toda a sua carreira, criticou o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, bem como a atuação do defesa direito, Aaron Wan-Bissaka."Eu já tinha dito que o 3x5x2 não se adapta aos jogadores desta equipa", explicou Scholes. "O Wan-Bissaka é inútil com a bola, é um defesa brilhante, mas inútil com bola no lado direito", explicou.E prosseguiu: "Jogaram com três defesas e nenhum deles é bom bom com bola. O Ole não encontrou um caminho... A convicção tem de vir do treinador. Ele está cá há três anos e chegámos aqui hoje sem perceber ao certo o que ele ia fazer. Isso torna a ida ao mercado quase impossível porque os jogadores não estão a ser 'comprados' para serem encaixados num sistema."Depois, concluiu: "Há três anos no cargo e a prova está no campo: vimos hoje e há duas semanas [frente ao Liverpool] que há um longo caminho a percorrer."