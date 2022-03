Paul Scholes 'arrasa' Rangnick: «Não sei como foi escolhido para treinar este clube...»

O adeus do Manchester United à Liga dos Campeões deixou os adeptos do clube inglês resignados, em mais uma época para esquecer. Paul Scholes, antigo jogador dos red devils, não poupou nas críticas a Ralf Rangnick, treinador que foi contratado por seis meses depois do despedimento de Ole Gunnar Solskjaer em novembro."Não sei como foi escolhido para treinar este clube, não sei. Arranjar um treinador como deve de ser é algo importante", explicou Scholes na BT Sport, depois da derrotaem casa com o Atlético Madrid, nos 'oitavos' da Champions."Há talento nesta equipa. A primeira coisa que este clube precisa para se aproximar outra vez da conquista do campeonato é de um treinador em condições, que trabalhe para esta equipa. Se o Diego Simeone estivesse hoje no banco, o United teria avançado", prosseguiu o antigo médio, de 47 anos."Sofremos muito e há muito mais para sofrer até voltamos a estar onde queremos", concluiu.