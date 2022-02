Paul Scholes critica atitude dos jogadores do Man. United: «Tenho pena do treinador...»

Paul Scholes não poupou os jogadores do Manchester United, que ontem não foram além de um empate em casa (1-1), frente ao Southampton. O antigo futebolista dos red devils, agora comentador da 'BT Sports', acusa os futebolistas de não trabalharem o suficiente e diz ter pena de Ralf Rangnick, o treinador interino."Estes jogadores do Manchester United não querem fazer o trabalho feio que o jogo exige. Vês o jogo e é óbvio que eles não querem mudar as coisas, é de loucos. Daquilo que vi, não creio que estes jogadores tenham trabalhado o suficiente para parar a outra equipa", constatou Scholes."Olhas para o plantel e vês bons jogadores, podes enumerar cada um deles. Mas com o talento é preciso trabalho árduo. Tenho pena do treinador porque ele faz claramente o seu melhor para defrontar este tipo de equipas [como o Southampton] e eles ou não ouvem ou não o querem fazer", acrescentou o antigo médio.