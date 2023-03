Paul Scholes e os gestos de impaciência de Bruno Fernandes: «Vem de Portugal, onde fazem isso a toda a hora»

Muito criticado depois da, Bruno Fernandes pegou na batuta e liderou a equipa do Manchester United na, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O médio português marcou um golo e fez uma assistência, mas ainda há quem questione se devia envergar a braçadeira de capitão nos red devils.Bruno Fernandes assumiu a braçadeira depois de Harry Maguire ter deixado de ser titular e têm sido muitos os comentadores a considerar que o português não tem perfil de capitão. O último foi Paul Scholes, antigo médio do Manchester United."O capitão tem de ser uma pessoa com influência, calma, um líder. Não creio que ele seja o capitão ideal. Nos grandes jogos, quando se luta por troféus, na Liga dos Campeões, seria melhor um capitão menos emocional", explicou Scholes.Depois, recordou o jogo com o Liverpool. "Foi-lhe pedido que jogasse numa posição na qual não se sente confortável, sacrificou-se por isso. Vimo-lo frustrado com os companheiros, ele não deve estar orgulhoso do que aconteceu. Agitar os braços no ar, empurrar um auxiliar... Vai aprender com o que aconteceu. Vem de Portugal, onde fazem isso a toda a hora, mas em Inglaterra não é aceitável. Vai ter de se livrar dessas coisas aborrecidas do seu jogo."