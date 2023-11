Paulo Ince duvida das capacidades de Bruno Fernandes para ser capitão: «Não sei bem o que vejo...»

Paul Ince considerou na rádio 'TalkSPORT' que Bruno Fernandes não é um bom capitão. O antigo futebolista, que foi capitão do Liverpool e da seleção inglesa, tem dúvidas se o médio português é o homem certo para o posto no Manchester United."Não sei bem o que vejo no Bruno Fernandes... É um líder pela forma como joga? Neste momento não está a jogar ao seu melhor nível. Sim, é verdade que marcou ao Fulham. Mas no que toca a ser um líder, a liderança exerce-se por organização", explicou Ince, de 56 anos."Eu, como capitão sempre senti que o principal era jogar bem, para contagiar quem estava à minha volta. Faz parte de ser capitão conhecer os nossos jogadores e tirar o melhor deles. Quando olhas para o Bruno Fernandes, às vezes parece que é apenas sobre ele. Quando não joga bem vês isso na sua linguagem corporal. Vemo-lo a discutir com o árbitro", prosseguiu Ince.Ten Hag, que 'despromoveu' Harry Maguire e entregou a braçadeira ao português, já defendeu o médio. "A partir do momento em que o tornei capitão ele faz isto [ganhar jogos]. Quando joga dá energia e estabelece um exemplo. E vê-se a forma como pressiona, a forma como recupera. É um exemplo absoluto e assume isso em todos os momentos, dentro e fora do campo", garantiu o treinador holandês.