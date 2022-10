Peter Schmeichel diz que Ronaldo 'sabia que ia ser destaque': «É a primeira vez que me desilude»

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes de Sporting e Manchester United, assumiu, em declarações à 'BBC Radio 5', que ficou "desapontado" com Cristiano Ronaldo na vitória desta quarta-feira dos red devils frente ao Tottenham (2-0) , num jogo em que o internacional português recolheu aos balneários antes do apito final quando percebeu que não ia entrar em campo."Sair [para o balneário] daquela maneira cria tudo aquilo que não precisamos neste momento. Ronaldo sabia que ia ser destaque. É a primeira vez que posso dizer que estou desiludido com ele. Normalmente apoio-o, entendo a situação. O problema aqui é o facto de Ronaldo ser um jogador tão importante e ter uma presença tão grande. Ten Hag tem ideias muito claras acerca da maneira como quer colocar os jogadores a jogar. É preciso tempo para todos se adaptarem. Não precisamos de distrações assim, é uma desilusão", referiu.Recorde-se que em 12 jogos disputados por Cristiano Ronaldo esta temporada, o internacional português foi titular em apenas três ocasiões, todas para a Liga Europa: por duas vezes diante do Omonia e em Old Trafford frente à Real Sociedad.